18/02/2026

Detienen en Tucumán a estafador que vendió un auto en La Rioja con una deuda de 30 millones de pesos

Desde la División Delitos Telemáticos y Económicos iniciaron una pesquisa que culminó con la detención de un estafador. El hecho aconteció en La Rioja, donde un hombre compró un automóvil que, según la documentación entregada por su propietario, no presentaba irregularidad alguna; no obstante, al realizar los trámites legales correspondientes se dio con que el vehículo adeudaba una suma cercana a los 30 millones.



Por ello, realizó una denuncia contra el vendedor y la Policía local, luego de realizar averiguaciones, solicitó ayuda a la mencionada División tucumana ya que el acusado se encontraba residiendo en dciha provincia. Fue así que, luego de realizar una investigación que permitió determinar varias direcciones domiciliarias donde el imputado residiría, montaron un operativo de vigilancia con el que, finalmente, lograron interceptarlo en la calle General Paz al 2700 de esta ciudad capital.







Luego de una persecución en que el susodicho intentó escapar, lo atraparon, identificaron y confirmaron, mediante consultas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que registraba un pedido de captura a nivel nacional.



Los uniformados lo trasladaron a la sede operativa de esa Unidad Especial donde permanece en calidad de detenido hasta que las autoridades solicitantes autoricen su exhorto.

