02/03/2026

Docentes Autoconvocados cortan rutas en el interior de Catamarca y ratifican el paro

El conflicto docente en Catamarca sumó este lunes un nuevo capítulo con cortes de ruta en distintos puntos del interior provincial, impulsados por los Docentes Autoconvocados en reclamo de un salario digno.

La jornada comenzó con interrupciones desde las primeras horas del día. Mientras en la Capital la convocatoria fue fijada para las 10 de la mañana en el Parque de los Niños, en el interior los cortes comenzaron incluso antes del amanecer. Desde las 6 de la mañana, maestros de Belén, Tinogasta y Fiambalá iniciaron medidas sobre rutas provinciales, visibilizando el malestar que atraviesa al sector.

La protesta se da en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Catamarca, una medida que los Docentes Autoconvocados rechazan y frente a la cual decidieron plantar bandera y ratificar el paro.

Rechazo a la conciliación obligatoria

El eje del conflicto se centra en la búsqueda de un salario digno, consigna que se convirtió en el principal estandarte de la protesta. Para los Docentes Autoconvocados, la conciliación obligatoria no responde a las demandas de fondo que motivaron la medida de fuerza.

La decisión del Ministerio de Trabajo de Catamarca de dictar la conciliación obligatoria fue interpretada por el sector como un intento de desactivar el paro sin atender las reivindicaciones salariales planteadas. Frente a ello, los docentes ratificaron la continuidad de la medida de fuerza y resolvieron profundizar la visibilización del conflicto mediante cortes en puntos estratégicos.

La consigna que unifica las manifestaciones es clara y se repite en cada convocatoria: «En defensa de nuestros derechos y por un salario digno».

En contra de la conciliación

A través de un comunicado que circuló en las bases docentes, Docentes Autoconvocados calificó la decisión del gobernador Raúl Jalil de interponer una conciliación obligatoria a horas del paro de 48 horas como «improcedente, ilegal y anticonstitucional». Bajo esta premisa, los educadores sostienen que el derecho de huelga mantiene su plena vigencia al estar amparado por la Constitución Nacional, lo que les otorga el respaldo jurídico necesario para continuar con el cese de actividades. Para los autoconvocados, el uso de la conciliación obligatoria por parte del Ejecutivo constituye un «operativo intimidatorio» cuyo fin último es desarticular la organización de los trabajadores frente a un reclamo que consideran legítimo y urgente.

El colectivo reafirmó que la lucha no se limita solo a la ciudad capital, sino que se extiende a cada rincón de la jurisdicción. Han instado a los colegas de toda la provincia a sumarse a la movilización central o a coordinar acciones en el interior de Catamarca, reforzando la idea de que «la educación pública se defiende en las calles». La marcha hacia la Casa de Gobierno representa así un acto de resistencia frente a las medidas administrativas oficiales, en un intento por forzar una respuesta concreta a una problemática salarial y laboral que se ha vuelto insostenible para el sector.

