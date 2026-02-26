Nota Leída 60

25/02/2026

Docentes autoconvocados cortaron la Ruta provincial N° 46 en Saujil

| Actualidad |

Tal lo anunciado, los docentes autoconvocados de Saujil cortaron medía calzada de la ruta provincial N° 46, en el ingreso a la localidad para visibilizar sus reclamos.

Los educadores solicitan un incremento salarial, mejores condiciones laborales, cobertura de cargos y el pago de haberes adeudados.

Posteriormente, en asamblea se decidió realizar una marcha por calles del lugar el viernes 27 a partir de las 20 horas.

