Nota Leída 213

| Provinciales | 13/04/2026 |

Docentes Autoconvocados junta firmas en contra de la fusión de Educación y Trabajo

La anunciada fusión del Ministerio de Educación con el de Trabajo en Catamarca continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, sumó una nueva reacción desde uno de los sectores directamente involucrados: los Docentes Autoconvocados de Catamarca. A través de un pronunciamiento, expresaron su rechazo a la iniciativa oficial y comenzaron una campaña de recolección de firmas con el objetivo de presentar un reclamo formal al gobernador.

La postura del espacio se inscribe en el marco del debate abierto por la reestructuración del gabinete provincial y pone el foco en las consecuencias que, según sostienen, la medida podría generar sobre el funcionamiento del sistema educativo.

«Pone en riesgo la autonomía del sistema educativo»

El eje central del cuestionamiento docente está vinculado con el impacto institucional de la decisión. Desde el sector afirmaron que la fusión impulsada entre ambas carteras «pone en riesgo la autonomía del sistema educativo y debilita nuestras políticas pedagógicas».

La advertencia expresa una preocupación concreta sobre la posible pérdida de especificidad en la toma de decisiones vinculadas al ámbito escolar y a la planificación de políticas educativas. Para los autoconvocados, la integración con el área de Trabajo podría afectar la capacidad de sostener lineamientos pedagógicos propios, en un escenario donde consideran fundamental preservar la identidad y la conducción específica del sistema.

En esa línea, remarcaron que buscan que la postura del sector quede formalizada ante la máxima autoridad provincial, razón por la cual avanzan con la recopilación de adhesiones.

Campaña de firmas y reclamo al gobernador

Como herramienta de acción, los Docentes Autoconvocados lanzaron una campaña de firmas destinada a reunir el respaldo de quienes se oponen a la fusión ministerial. Indicaron que los docentes que rechacen la medida deben dejar su firma en el siguiente enlace:

https://forms.gle/7mMKoqxW6VeoJPj26

El objetivo es consolidar un documento de reclamo que será presentado de manera formal al gobernador, en busca de que la posición del sector sea considerada en el proceso de reorganización ministerial.

Desde el espacio resumieron el sentido de la convocatoria en una frase que refleja el tono del planteo: «Es importante que se escuche nuestra voz».

Un malestar que excede la reestructuración

La reacción de los autoconvocados no se limita únicamente al rechazo por la fusión entre Educación y Trabajo. Según expresaron, el malestar docente es doble, ya que a la preocupación por la pérdida de autonomía institucional se suma un conflicto que arrastra larga data: la demora en trámites vinculados al pago de haberes adeudados.

En este punto, mencionaron a la ministra Verónica Soria, quien —según sostienen— es señalada por muchos docentes debido a la lentitud en la resolución de esos expedientes. De acuerdo con lo expresado por el sector, a numerosos trabajadores de la educación se les ha indicado reiteradamente que la demora responde a que «falta su firma». Sin embargo, remarcan que pese a esa explicación, pasan los años y continúan esperando la regularización de los pagos pendientes.

Reclamo por respuestas concretas

La combinación entre la polémica por la fusión ministerial y las demoras administrativas en haberes profundizó el clima de malestar dentro del sector docente. Los autoconvocados plantean que la discusión no se reduce a un cambio de organigrama, sino que se vincula con la necesidad de contar con un sistema educativo que conserve autonomía institucional, fortaleza pedagógica y capacidad de respuesta efectiva frente a las demandas de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de las escuelas.

En este contexto, la campaña de firmas aparece como una vía para canalizar el descontento y transformar la preocupación del sector en una presentación formal dirigida al gobernador.

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