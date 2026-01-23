Nota Leída 129

23/01/2026

Docentes autoconvocados rechazan el cierre de la paritaria

| Provinciales |

Docentes Autoconvocados de Catamarca expresaron su rechazo al anuncio del Gobierno provincial y de la intersindical docente sobre el cierre de la paritaria salarial, al considerar que no existió una recomposición real de los haberes del sector. Según manifestaron, el aumento anunciado para cobrarse en febrero no compensa la pérdida acumulada del poder adquisitivo, ya que se trata del pago tardío de una inflación ya sufrida por los trabajadores de la educación.

Desde el espacio señalaron que los porcentajes difundidos como “acumulados” encubren una caída sostenida del salario docente en términos reales, situación que, aseguran, no fue revertida. En ese sentido, advirtieron que el sueldo básico del docente catamarqueño no alcanza actualmente para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, lo que profundiza la precariedad económica del sector.

Asimismo, atribuyeron este deterioro a una decisión política, al sostener que el presupuesto educativo provincial sufrió una caída en términos reales y no fue recompuesto. En ese marco, cuestionaron el rol de la burocracia intersindical docente, a la que acusaron de legitimar aumentos insuficientes y priorizar la denominada “paz social” o el inicio del ciclo lectivo por sobre la defensa del salario.

También alertaron sobre la incorporación, en la discusión paritaria, de argumentos vinculados a posibles recortes y achiques del sistema educativo, lo que consideraron grave. Al respecto, remarcaron que la educación debe garantizarse como un derecho social y no ajustarse en función de criterios demográficos.

Frente a este escenario, los Docentes Autoconvocados convocaron a un Encuentro Provincial para el próximo miércoles 4 de febrero, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer la organización en defensa de los derechos salariales y laborales y de la educación pública. Finalmente, reclamaron un incremento salarial de emergencia acorde al costo de vida real, el fin de los techos salariales, la realización de asambleas y concursos para la cobertura de cargos y la titularización en todos los niveles educativos. /El Ancasti