27/02/2026

Docentes convocan a una marcha de antorchas

La Intersindical Docente, integrada por ATECA, SADOP y SIDCA, convoca a toda la docencia a participar de la «gran marcha provincial de antorchas», que se realizará el próximo martes 10 de marzo, a las 19:30 hs, con concentración en Plaza La Alameda.

La convocatoria contará con la participación de delegaciones de todos los departamentos de la provincia, «en una jornada de unidad, organización y visibilización del reclamo salarial que atraviesa a toda la docencia».

«La marcha expresará en las calles una demanda urgente y legítima: un salario digno para las y los docentes. Toda la provincia en marcha. Por un salario digno», expresa un comunicado del espacio gremial.

