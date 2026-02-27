Nota Leída 11

27/02/2026

Docentes: el Gobierno ofertó un bono de $80.000 y un salario mínimo de $800.000

| Provinciales |

En el marco de la paritaria salarial docente, el Gobierno presentó una nueva oferta con el objetivo de destrabar el conflicto y garantizar el inicio de clases. La propuesta se conoció luego del anuncio de paro y plantea una combinación de medidas que incluyen un bono extraordinario, la continuidad de las actualizaciones por inflación y un incremento en el salario mínimo por cargo.

El planteo oficial se formalizó este viernes tras el segundo encuentro paritario entre el Ejecutivo provincial, la Intersindical docente, SUTECA y UDA y el mismo se estructura en tres ejes centrales que buscan atender la coyuntura inmediata del comienzo del ciclo lectivo y, al mismo tiempo, establecer pautas de actualización para el resto del año.

Bono extraordinario de $80.000

Uno de los puntos principales de la oferta es el otorgamiento de un bono extraordinario por única vez, destinado a acompañar el inicio de clases.

La propuesta establece:

Monto: pesos ochenta mil ($80.000).

Carácter: extraordinario y por única vez.

Destino: por docente.

Fecha de liquidación: marzo de 2026.

Este bono apunta a reforzar los ingresos en el momento del inicio del ciclo lectivo, en un contexto atravesado por la convocatoria a medidas de fuerza. Al tratarse de un pago excepcional, no se incorpora al salario básico, pero representa un ingreso adicional inmediato.

Actualización bimestral por inflación desde enero

El segundo eje de la propuesta oficial consiste en mantener la actualización bimestral por inflación, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Concretamente, el Gobierno propone:

Continuar con la actualización bimestral del punto índice docente.

Aplicar la misma modalidad a la función jerárquica.

Tomar como referencia el IPC.

Implementar esta modalidad a partir de enero de 2026.

De este modo, la oferta contempla que los salarios docentes se ajusten en función de la variación inflacionaria medida oficialmente, replicando el esquema de actualización periódica ya planteado en instancias anteriores.

La continuidad de esta modalidad busca garantizar que los haberes acompañen la evolución del costo de vida, estableciendo un mecanismo automático de recomposición en períodos bimestrales.

Nuevo salario mínimo de $800.000 por cargo

El tercer componente de la propuesta es el incremento del salario mínimo docente, que pasaría a fijarse en pesos ochocientos mil ($800.000) por cargo.

Según lo planteado por el Ejecutivo:

El nuevo mínimo de $800.000 por cargo regiría a partir de marzo de 2026.

Dicho valor será actualizado en julio de 2026.

La actualización de julio se realizará conforme al IPC correspondiente al período enero-junio de 2026.

Este esquema implica no sólo un nuevo piso salarial desde marzo, sino también una revisión semestral específica para ese valor mínimo, tomando como referencia la inflación acumulada en los primeros seis meses del año.

La combinación de un nuevo salario mínimo y su posterior actualización busca consolidar un ingreso base para los docentes, en paralelo al mecanismo bimestral de ajuste del punto índice y la función jerárquica.

Una negociación en un momento clave

La propuesta oficial se da en un contexto marcado por el anuncio de paro, lo que coloca a la negociación paritaria en un momento decisivo. El Gobierno, a través de esta nueva oferta, intenta generar las condiciones para destrabar el conflicto y asegurar el normal inicio de clases.

TEMAS: