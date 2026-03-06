Nota Leída 89

05/03/2026

Docentes sin acuerdo, UDA rechazó la nueva propuesta salarial

En el marco de la primera audiencia de conciliación por el reclamo salarial de los docentes, el Gobierno propuso elevar el salario mínimo por cargo a $ 850.000 y continuar con la actualización bimestral conforme al índice de Precios al Consumidor acumulativo.

La Unión Docentes Argentinos-seccional Catamarca , junto a los otras entidades sindicales, rechazó la nueva propuesta y la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 12.

Cabe recordar que en la propuesta presentada el 25 de febrero, UDA pidió una actualización salarial del 40%. En el marco del encuentro, UDA informó que el 95% de los docentes consultados rechazó la propuesta anterior que consistía en un bono de $ 80.000 y la actualización bimestral conforme al IPC.

UDA también pidió resolver varios expedientes por haberes adeudados.

Además de la problemática salarial se abordaron otras cuestiones referidas a los docentes y al trabajo en las escuelas. En este sentido, uno de los planteos estuvo relacionado con el procedimiento de las altas docentes para la cobertura de cargos. UDA propuso recuperar las autonomías institucionales y respetar el listado de mérito de cada escuela en el entendimiento de que ello contribuirá a agilizar el procedimiento de cobertura de cargos.

Otro de los temas que se abordó fue el reclamo por la titularización de los edicadores. El gremio que conduce Nancy Agüero reiteró su planteo para que la titularización de los cargos del escalafón inicial se disponga por decreto y que, con posterioridad, se continúe con los concursos correspondientes a los cargos directivos.

En otro punto, UDA insistió para que se restablezca la inscripción de los cargos de preceptores en la Junta de Clasificación. Este punto ya había sido planteado en la mesa de negociación del año pasado. El gremio fundamentó que si se pretende garantizar una educación de calidad corresponde designar personal capacitado, advirtiendo que los profesores serían quienes se encuentren en mejores condiciones para cumplir dicha función en tanto actúan como nexo entre los alumnos y los docentes. Es por ello que celebró el acompañamiento de otros gremios a la propuesta.

En la primera audiencia de conciliación, las profesoras Estela Urueña y Estela Toledo, representaron a la entidad gremial.

