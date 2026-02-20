Nota Leída 46

20/02/2026

Dramático rescate de un auto con una familia en plena cordillera

| Nacionales |

Momentos de angustia y desesperación se vivieron esta madrugada, en Ruta Nacional 60, en Las Angosturas, camino al Paso San Francisco.

Según trascendió, las intensas lluvias que se registran provocaron derrumbes, quedando la traza con material de arrastre.

En tanto, un vehículo en el que iba una familia de nacionalidad chilena debió ser rescatado de la creciente, de acuerdo a lo señalado por testigos.

Personal de Defensa Civil realiza tareas de despeje de la calzada.

Además, efectivos policiales y Bomberos Voluntarios también se encuentran en el lugar. /Radio valle viejo

TEMAS: