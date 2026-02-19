Nota Leída 57

19/02/2026

En toda la provincia

EC SAPEM sin atención al público este jueves

El cierre se debe a la adhesión de la FATLYF al paro general de 24 horas convocado en todo el país por la CGT, bajo la modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo desde las 0 horas.

No obstante, la Guardia de Emergencia y Reclamo funcionará con normalidad para atender situaciones urgentes.

Los usuarios que necesiten realizar trámites o efectuar pagos podrán hacerlo a través de los canales virtuales habilitados: el sitio web oficial (www.ecsapem.com.ar) y la aplicación móvil de la empresa.

