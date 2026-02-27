Nota Leída 64

27/02/2026

San Fernando del Valle de Catamarca

Efectivos policiales marchan a casa de gobierno manifestando por una mejora salarial

| Provinciales |

«NO PODEMOS PERMITIR QUE UN AGENTE ESTÉ POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE INDIGENCIA»

Lo señaló el sargento retirado Luis Flores, durante la concentración de efectivos policiales en el Parque de los Niños.

Del encuentro participan policías retirados y del Servicio Penitenciario, en la previa de lo que sería la reunión con funcionarios del gobierno, la que fue pospuesta para las 18:30 horas de hoy.

Flores habló de la acuciante situación que aflige a sus camaradas por los bajos haberes que perciben.

Your browser does not support the audio element.

TEMAS: