El Centro De Formación Profesional N° 4 de Belén renovó convenio con el municipio de Londres
El de hoy en las Instalaciones de la Municipalidad de Londres, se reunieron el Intendente Prof. RODRIGUEZ, Roberto, su Secretaria Privada Prof. DELGADO, Marta, el Director del Centro de Formación Profesional N°4, Prof. MORENO, José, la Secretaria Prof. ORTIZ, Ayelén, el Instructor Chef MORENO, Maximiliano y la Instructora Prof. BORDON, Graciela.
Nuevamente felices renovando el convenio entre ambas instituciones, logrando brindar Capacitaciones de Formación Laboral a ciudadanos de la Localidad de Londres. Un compromiso en conjunto, que insta a perfeccionalizar oficios y desarrollar capacidades, habilidades profesionales.
LAS INSCRIPCIONES SERAN PRESENCIALES EL 6 DE MARZO DEL 2026, A LAS 19:00 HS, EN EL CIC DE LONDRES.
