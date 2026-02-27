Nota Leída 84

26/02/2026

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas visitó la Sede de la UNCa en Belén

| Locales |

En el día dehoy, se llevó a cabo una productiva reunión de trabajo entre el coordinador de la UNCa. Sede Belén Ing. Victor Caicedo, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas C.P. Gustavo Lazarte.

El objetivo principal de este encuentro fue diseñar un plan estratégico orientado a actualizar y consensuar la oferta académica del ciclo 2026. Sin dejar de lado que la situación económica, en general, esta difícil se pretende seguir garantizando la formación de nuestros estudiantes, y responder a los desafíos que se presentan.

Prensa_Unca Sede Belén

