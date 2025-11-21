Nota Leída 361

21/11/2025

El fuerte viento no tuvo piedad en Tucumán

Pasadas las 02 y con una leve brisa la que luego se transformó en ráfagas de una magnitud importante que tiraron árboles de raíz en varios municipios y Comunas Rurales del Sur, empezaba una tormenta que sorprendió por su furia.

No solo el viento fue protagonista, por ejemplo en Aguilares cayó granizo, también en otros sectores de Tucumán. Se reportaron vehículos alcanzados por la caída de árboles. La energía se cortó por horas en el Sur Provincial.

Equipos de Bomberos de diferentes sectores, Policía, Defensa Civil y Civiles, también perianal municipios y Comunas, ayudaban a correr y cortar los árboles que cayeron en calles y Rutas en plena madrugada. Hubo voladura de techos en algunas casas. Hasta el momento no se reportarian heridos. Se realizan relevamientos para evaluar los daños y asistir.