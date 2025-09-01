Nota Leída 81

El Gobierno oficializó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas

|Nacionales |

El Gobierno nacional formalizó los aumentos en las tarifas de energía que rigen a partir de este lunes. Las subas quedaron establecidas mediante resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas).

En el caso de la electricidad, el incremento final en las facturas será del 2,97% para los usuarios de Edenor y del 2,90% para los de Edesur, en comparación con los precios de agosto. El impacto en las boletas dependerá de la categoría de cada usuario: los de Nivel 1 pagarán la tarifa completa, mientras que los de Nivel 2 y 3 mantendrán bonificaciones, aunque sujetas a sus rangos de consumo.

En cuanto al servicio de gas, el alza promedio es del 2%. Sin embargo, el impacto final en las facturas es más complejo de determinar debido a los diferentes segmentos de usuarios y las distintas regiones del país.