El Hospital San Juan Bautista alerta por intentos de estafa por WhatsApp
El Ministerio de Salud informa a la comunidad sobre la detección de intentos de estafa que se realizan a través de WhatsApp utilizando el nombre del Hospital Interzonal San Juan Bautista, con el objetivo de prevenir engaños y proteger a la población ante prácticas fraudulentas.
En el Hospital Interzonal San Juan Bautista se recibieron en los últimos días denuncias de pacientes que manifestaron haber sido contactados para la supuesta asignación de turnos de vacunación. En algunos casos, las personas indicaron que se les solicitaba validar información o realizar acciones mediante mensajes de WhatsApp.
Ante esta situación, el hospital aclara que no realiza contactos proactivos con pacientes para otorgar turnos de vacunación, de consultorios ni para ningún otro tipo de prestación o servicio, y que tampoco solicita datos personales, códigos de validación ni confirmaciones a través de WhatsApp, llamadas telefónicas o redes sociales.
Por este motivo, se alerta a la comunidad para que no responda este tipo de mensajes y no brinde información personal.
Ante dudas o consultas, se recomienda comunicarse exclusivamente a través de las redes oficiales del Hospital Interzonal San Juan Bautista o del Ministerio de Salud.