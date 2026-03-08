Nota Leída 81

Provinciales | 08/03/2026

El PJ Catamarca realizó el encuentro «Mujeres, Trabajo y Derechos» en el marco del 8M

El Partido Justicialista de Catamarca llevó adelante el encuentro *»Mujeres, Trabajo y Derechos: Construyendo Igualdad”*, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

La jornada incluyó paneles temáticos sobre derechos humanos, liderazgo femenino en sectores productivos, emprendimiento, participación política, cuidados, violencia laboral y derechos laborales, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y formación.

El plenario contó con la presencia de la presidenta del PJ Catamarca, Lucía Corpacci, la secretaria general, Paola Fedeli, y autoridades partidarias, consolidando una agenda de trabajo orientada a fortalecer la organización y los derechos de las mujeres catamarqueñas.

