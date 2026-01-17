Nota Leída 153

El Presidente Javier Milei celebró la firma del acuerdo Mercosur–UE

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este viernes en Paraguay el discurso oficial tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que calificó como “el mayor logro del bloque desde su creación” luego de 25 años de negociaciones.

Durante su intervención en la cumbre regional, el mandatario remarcó el rol de la Argentina en la etapa final del proceso y sostuvo que el acuerdo es el resultado de una decisión estratégica orientada a una inserción internacional “más abierta, previsible, flexible y dinámica”.

Un acuerdo histórico tras 25 años de negociaciones

Milei subrayó que la firma del tratado consolida una visión de integración basada en la apertura comercial y agradeció especialmente al liderazgo europeo que permitió destrabar el entendimiento. En ese marco, destacó el papel de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, a quien definió como una aliada clave para alcanzar el consenso.

No obstante, advirtió que la etapa de implementación será decisiva. Señaló que la incorporación de cuotas, salvaguardas u otras medidas restrictivas podría “reducir significativamente el impacto económico del acuerdo” y atentar contra su objetivo central. Por eso, pidió a los parlamentos de los países involucrados preservar el espíritu de lo negociado.

Crítica al proteccionismo y defensa del modelo de libertad

En otro tramo del discurso, el Presidente cuestionó duramente el proteccionismo y el encierro económico, a los que definió como responsables del estancamiento y el aumento de la pobreza. Desde esa perspectiva, afirmó que su administración fue electa para impulsar “el modelo opuesto: el modelo de la libertad”.

En línea con esa visión, Milei sostuvo que la Argentina no se detendrá en el acuerdo con la Unión Europea e invitó a los socios del Mercosur a avanzar hacia esquemas de negociación más ágiles, adaptados a la velocidad de la economía global. “Repensar instrumentos y acelerar procesos no es una opción, es una necesidad”, afirmó.

Nuevos acuerdos y ampliación de mercados

El mandatario enumeró los avances en la agenda comercial argentina, entre ellos la finalización del acuerdo marco de comercio e inversiones con Estados Unidos y los progresos en las negociaciones con Panamá. También mencionó los diálogos en curso con El Salvador, República Dominicana y Ecuador.

Además, confirmó que el país avanza para concluir acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y ampliar su presencia en Asia, con foco en mercados de alto potencial como Vietnam, India e Indonesia. A esto se suman las negociaciones relanzadas con Canadá y el interés de Japón en profundizar el intercambio comercial.

Venezuela, derechos humanos y política internacional

En el plano político, Milei sostuvo que no puede haber integración regional genuina allí donde se vulneran las instituciones, la voluntad popular y los derechos humanos. En ese contexto, citó la situación de Venezuela como un ejemplo de aislamiento y pérdida de libertad.

El Presidente valoró las acciones del gobierno de Estados Unidos que derivaron en la captura de Nicolás Maduro y reiteró el reclamo por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como de todos los presos políticos detenidos por el régimen venezolano.

Ratificación legislativa y rumbo económico

Hacia el final de su discurso, Milei aclaró que la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea no es un punto de llegada, sino de partida. Anunció que en los próximos días enviará el proyecto de ley al Congreso para su ratificación durante las sesiones extraordinarias.

Según expresó, este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el Parlamento Europeo avance en el mismo camino.

“La Argentina eligió la apertura y la integración al mundo”

Para cerrar, el Presidente celebró el acuerdo alcanzado y afirmó que la Argentina está ratificando un rumbo claro. “Elegimos la apertura, la competencia y la integración al mundo”, sostuvo, y aseguró que el tratado con la Unión Europea impulsa al país y al Mercosur a asumir un rol más protagónico en el escenario internacional.

Milei concluyó su mensaje reafirmando que la libertad, el trabajo y la inserción internacional son, a su juicio, el camino para construir una Argentina más próspera y con mayor proyección global. MDZ