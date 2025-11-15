Nota Leída 92

14/11/2025

El salario mínimo docente en Catamarca será de $700.000

| Provinciales |

Ante versiones sobre los salarios docentes en Catamarca, el Ejecutivo provincial aclaró que el salario mínimo garantizado se elevará a 700.000 a partir de noviembre, según el acuerdo firmado con la Intersindical Docente. Además, se informó que solo el 9% de los más de 12.000 docentes liquidados por la provincia percibe el salario mínimo, mientras que el resto se encuentra por encima de ese valor.

Desde el Gobierno se señaló también que todos los componentes del salario docente son remunerativos y se calculan en base a un punto índice, cuyo valor tuvo un incremento del 29,6% acumulado hasta octubre, superando en casi 5 puntos a la inflación del mismo período. Esto garantiza que los docentes jubilados mantengan su nivel de ingreso.

Como ejemplo, se indicó que el salario liquidado para el cargo testigo —maestro de grado, jornada simple, con 10 años de antigüedad y 40% de zona— fue de 822.724 en octubre, y que el salario promedio para ese cargo en la provincia fue de 903.000. Además del aumento en el mínimo garantizado, los docentes reciben un bono de $40.000 en septiembre, octubre y noviembre. También se aplicará un incremento del 4,45% en el punto índice para noviembre.

FONID y conectividad

En relación al FONID, desde la Provincia indicaron que se continúa garantizando su equivalente a través del ítem Transporte y Conectividad. A esto se suma el Plan de Conectividad Digital, mediante el cual se instalaron 300 antenas Starlink en escuelas rurales, mejorando el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes del interior.

Invitación al diálogo

Finalmente, el Gobierno provincial invitó a la organización Argentinos por la Educación a dialogar con las autoridades para revisar los datos utilizados en sus informes y contrastarlos con las fuentes oficiales locales, con el objetivo de actualizar la información sobre la realidad salarial docente en Catamarca.