13/02/2026

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para esta tarde

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para sectores del interior de Catamarca, que serán afectados durante la tarde. La advertencia alcanza a las zonas de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y de Tinogasta.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera local. Además, indicó que en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar los recaudos necesarios frente a las condiciones meteorológicas previstas.

