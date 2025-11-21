Nota Leída 395

21/11/2025

El temporal dejó árboles caídos, daños en viviendas y cables tirados

| Provinciales |

El intenso temporal de viento y lluvia azotó también la ciudad de Recreo, dejando importantes daños materiales en la infraestructura pública y en las viviendas. El fenómeno provocó la caída de árboles y una serie de destrozos que mantienen a todos en vilo.

Publicidad

Las consecuencias del temporal se hicieron sentir a su vez en la provisión de servicios. Según reportes vecinales, en el Barrio Central Norte se produjo la caída de una Sub Estación de Energía Eléctrica. Equipos especializados ya se encuentran trabajando en el sector.

En ese sentido, se confirmó la voladura parcial del techo de la Escuela N°172. Además, una torre de grandes dimensiones cedió en el Barrio Matadero, sumándose a los destrozos reportados en el Polideportivo Municipal de Recreo.

Numerosas viviendas padecieron las consecuencias del temporal. Se registraron daños significativos en distintas casas, siendo más severos los destrozos observados en las viviendas precarias. /La voz de Recreo