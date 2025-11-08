Nota Leída 733

08/11/2025

NEUQUÉN

El video del impactante remolino de viento que arrasó con un local en la Ruta 40

Un remolino de viento sorprendió a los vecinos de Barrancas, en el norte neuquino, y provocó importantes daños materiales sobre la Ruta Nacional 40.

En cuestión de segundos, el fenómeno arrasó con estructuras, chapas y cercos. Una de las más afectadas fue María Salinas, dueña de la rotisería Comidas El Paso Mari, quien vio cómo el viento destruyó su negocio frente a sus ojos.

“Fue algo muy rápido, imprevisto, desesperante. Nunca había visto algo así. Era como verlo en la televisión, pero en vivo”, contó María, todavía conmovida, en diálogo con Reflejo Neuquino (RTN).

“Se llevó todo, hasta las chapas atornilladas”

El episodio ocurrió el jueves por la tarde, mientras la mujer trabajaba en su local. “Cuando me quise dar cuenta, el remolino ya estaba acá. Venía por la ruta, giró hacia mi negocio y se instaló. Fue cuestión de segundos”, relató.

La fuerza del viento fue tan intensa que levantó el techo completo del local, rompió estructuras y destrozó los cercos.

“Me arrancó todas las chapas, la lana de vidrio, todo. Estaba todo atornillado porque el año pasado ya me había levantado el techo y lo habíamos reforzado, pero lo sacó igual, con tornillos y todo”, explicó con impotencia.

Aunque el fenómeno duró apenas tres minutos, fue suficiente para dejar un panorama de destrucción: “Me rompió heladeras, mesas, sillas, todo el trabajo de años”, lamentó.

“Fue una desgracia con suerte”

A pesar de las pérdidas, la comerciante se siente agradecida de que nadie haya resultado herido.

“Gracias a Dios no tuve desgracias mayores. Mi empleada estaba por llegar y justo se bajaba del auto cuando pasó todo. Si el remolino la agarraba en la calle, no sé qué podría haber pasado.”

El apoyo de los vecinos y del municipio fue inmediato. “Estoy muy agradecida al intendente, a la municipalidad, a los empleados municipales y a mis vecinos. Todos vinieron a ayudar. Ayer estaba en shock, pero hoy ya estoy mejor”, contó.

En el predio todavía se ven las secuelas del fenómeno: chapas enganchadas en alambrados, cercos caídos y estructuras dobladas por la fuerza del viento. “Dos chapas aparecieron a una cuadra y media. En los videos se ve cómo se levantaba todo. Fue tremendo, increíble”, describió.

Un fenómeno poco común en la región

Según los registros locales, el remolino se formó en la zona rural de Barrancas durante la tarde del jueves. Aunque no hubo una confirmación oficial de meteorólogos, los videos registrados muestran una columna de viento rotando verticalmente, muy similar a un pequeño tornado.