Nota Leída 390

04/12/2025

Elmer Miani fue denunciado por un caso de abuso sexual

| Provinciales |

Elmer Osmar Miani, quien fuera obispo de la Diócesis de Catamarca hasta 2007 y obispo emérito hasta su muerte en 2014, figura en un registro de acusados por casos de abuso sexual eclesiástico presentado por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina.

Publicidad

Según el documento, Miani fue denunciado canónicamente por una tercera persona, no por la sobreviviente, es decir, la presunta víctima, que era miembro del clero. Una denuncia canónica es una queja formal presentada dentro del sistema legal de la Iglesia Católica para iniciar un proceso que puede llevar a sanciones. Se basa en el derecho canónico y es tramitada por tribunales eclesiásticos. No se presentó denuncia penal ante la justicia ordinaria.

El informe de la Red se denomina «La deuda histórica institucional: verdad, justicia y reparación para sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina», y contiene denuncias por abuso y encubrimiento dentro de la Iglesia Católica. Detalla más de 45 causas penales que fueron acompañadas por la entidad durante 13 años. El documento incluye un registro de más de 150 acusados en todo el país.

La presentación fue realizada ayer ante la Comisión episcopal Tutela Minorum en el Palazzo Maffei Marescotti, ciudad de Roma, en una reunión a través de quienes invitaran a esta Red, los integrantes de la Asociación Infancia Robada, de España.

Con respecto a Catamarca, en el documento se identifica a los acusados de tres casos relevantes: el sacerdote Moisés Pachado, denunciado en 2018 y fallecido en 2022 antes del juicio; Renato Rasgido, condenado a 15 años y con sentencia firme en 2022; Juan de Dios Gutiérrez, sentenciado a 12 años de prisión en mayo del 2021, Eduardo López Márquez, cuya causa fue elevada a juicio tras ser denunciado en 2023, con debate inicialmente previsto para 2025, pero el cual fue suspendido y actualmente está a la espera de una nueva fecha. Otros de los mencionados son: Tomás Daniel Rodríguez, Ángel Gabriel Olivera, Julio Rodrigo Lobo, Héctor Pablo Batallán y el obispo Elmer Osmar Miani.

Fuente:ElAncasti