26/02/2026

En avión sanitario, derivan de urgencia a un recién nacido

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) derivó de urgencia en avión sanitario un afiliado recién nacido, a un centro de mayor complejidad de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo de traslado se llevó a cabo en la mañana de este jueves.

El pequeño es un afiliado de menos de una semana de vida, y padece un hemangioma bilateral grave, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital Garrahan para que pueda llevar adelante un tratamiento de mayor complejidad.

Cabe señalar que el traslado se realizó en el avión sanitario de la provincia, partiendo el lunes por la mañana desde el aeropuerto “Felipe Varela” y aterrizando en el aeropuerto de San Fernando de Buenos Aires, para luego ser trasladado en ambulancia hacia el centro de salud.

El recién nacido se encontraba internado en la Maternidad Provincial “25 de Mayo” y la decisión de la derivación fue tomada por el equipo médico del servicio de Neonatología de este centro de salud.

