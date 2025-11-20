Nota Leída 400

20/11/2025

En distintos procedimientos personal policial secuestró nueve animales sueltos en Belén

| Locales |

Durante la madrugada y mañana de hoy, personal de la División Policía Montada, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), llevó a cabo un operativo de captura de animales sueltos en la Ruta Nacional N° 40, inmediaciones al ingreso de la Ciudad de Belén, Dpto. homónimo y secuestró un (01) caballo pelaje bayo listado.

Publicidad

Por otra parte, en la Ruta Provincial N° 46, a la altura de la localidad de La Puntilla del Departamento mencionado, los policías hicieron lo propio con dos (02) vaquillonas astada y mocha, pelajes overa y barrosa pampa, una (01) ternera negra, cara overa, dos (02) novillos ambos astados, de pelajes picasso y overo, dos (02) yeguas, pelajes baya encerada y colorada listada y un (01) caballo moro negro frontino.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los semovientes incautados por una supuesta infracción a la Ley Provincial N° 5.841/24, que deberán comparecer en el plazo de 48 horas en la base de esa dependencia policial ubicada en la Ruta Nacional N° 38, sector Sur de esta Ciudad Capital, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos, debiendo abonar la multa por pastaje y manutención correspondiente.

En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso o subasta, conforme lo establecido en la legislación vigente.