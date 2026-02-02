Nota Leída 334

En la Bombonera Boca supera a Newell’s

Boca Juniors supera 2 a 0 a Newell’s Old Boys en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

El equipo local mostró iniciativa y dominio territorial durante gran parte del primer tiempo, buscando abrir el marcador con insistencia.

La apertura del marcador llegó a los 40 minutos, luego de una acción individual de Exequiel Zeballos por el sector ofensivo. El extremo desbordó y asistió con precisión a Lautaro Blanco, que apareció sin marca y empujó la pelota al fondo de la red para desatar el festejo del público.

El tanto tuvo un valor especial para Blanco, ya que significó su segundo gol como profesional y el primero vistiendo la camiseta azul y oro. Boca capitalizó su momento y se fue al entretiempo con una ventaja justa, respaldada por su rendimiento colectivo.

En el minuto 10 del segundo tiempo, Boca Juniors amplió su ventaja. El mediocampista Leandro Paredes ejecutó un disparo preciso desde el punto penal y se adelantó 2-0 a su equipo en el enfrentamiento ante Newell’s.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda busca hacerse fuerte como local y volver a la senda del triunfo, luego de la caída en su última presentación ante el vigente campeón, Estudiantes de La Plata, un resultado que dejó señales de alerta y la necesidad de sumar para no perder terreno en el inicio del certamen.

Del otro lado estará Newell’s, que llega a La Bombonera con la intención de dar pelea y llevarse un resultado positivo.