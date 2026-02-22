Nota Leída 33

21/02/2026

En la Peatonal Rivadavia aprehenden a un hombre, secuestran una motocicleta y recuperan vajilla sustraída

| Provinciales |

En la tarde de este Sábado, a las 13:00, mientras personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) realizaba recorridos de prevención por la Peatonal Rivadavia, entre las calles Mota Botello y Zurita, procedió a la aprehensión de un hombre de 50 años de edad, de apellido Contreras, quien fue sindicado por un empleado de un local comercial como el presunto autor de haber sustraído ciento veinticuatro (124) utensilios de cocina (cucharas, tenedores y cuchillos), para luego intentar darse a la fuga empujando una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color rojo, siendo interceptado por un Sargento Primero de Policía y un hombre de 50 años, que caminaba circunstancialmente por el lugar.

Cabe mencionar que, al momento de la aprehensión del sujeto, el hombre que colaboró en el procedimiento cayó pesadamente a la cinta asfáltica, perdiendo el conocimiento, por lo que debió ser asistido por facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron a un Sanatorio Privado.

Finalmente, se invitó a los damnificados a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 1, informando de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

