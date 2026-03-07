Nota Leída 4

En la Ruta 38, la educación se hace escuchar. Docentes autoconvocados se manifiestan por condiciones justas y un sueldo acorde

Docentes autoconvocados de Catamarca convocaron a una nueva manifestación para este sábado 7 de marzo a las 17 horas en distintos puntos de la provincia, en el marco del conflicto salarial con el Gobierno provincial.

La protesta se realiza en dos lugares: en la estación de servicio Axion Energy sobre ruta 38, en Valle Viejo, y en la estación YPF Muchay, ubicada en avenida Bicentenario y ruta 38, en la Capital.

El sector reclama un salario básico de $1.300.000, además de estabilidad laboral y mejoras en la infraestructura escolar. Bajo la consigna «Salario digno real, estabilidad e infraestructura», los docentes autoconvocados llamaron a la participación de trabajadores de toda la provincia.

En el mensaje difundido por el sector, señalaron que la movilización busca visibilizar el reclamo de la docencia y remarcaron que la organización se sostiene por fuera de las estructuras sindicales tradicionales.

Días atrás, los autoconvocados realizaron una multitudinaria marcha y una vigilia en el marco de la negociación paritaria docente.

A través de un comunicado, indicaron que esa medida fue «una instancia de lucha desarrollada con determinación y firmeza, fruto de la organización y el compromiso de la docencia».

En ese sentido, aclararon que el levantamiento de la vigilia no implica el final del conflicto, sino el comienzo de una etapa de «balance, deliberación y reorganización» para definir los próximos pasos.

Además, cuestionaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, a la que calificaron como «claramente insuficiente», al considerar que refleja «un estancamiento de la negociación paritaria». «De imponerse este esquema de ajuste salarial, se profundizará el hundimiento del salario docente y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores», expresaron en el documento. Finalmente, convocaron a los docentes de toda la provincia a debatir los resultados de la negociación y a impulsar nuevas acciones de protesta.

