15/02/2026

En Santa María, Belén y Tinogasta policías arrestaron a dos personas y secuestraron vehículos

| Info General |

Durante la noche de ayer y madrugada de hoy, numerarios de las Comisarías Departamentales Santa María, Belén y Tinogasta, conjuntamente con los distintos Grupos Especiales de la Institución, llevaron a cabo recorridos preventivos, operativos de control vehicular e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones.

En la oportunidad, los policías arrestaron a dos personas mayores de edad, labrándose las actuaciones de rigor, y secuestraron un (01) camión, tres (03) camionetas, once (11) automóviles y diez (10) motocicletas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, algunos de ellos por alcoholemia positiva, en virtud de lo cual y luego labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes.

