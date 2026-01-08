Nota Leída 572

Encontraron a una bebé recién nacida prematura en un tacho de basura

Una beba recién nacida prematura fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, aunque la menor se encuentra estable, continúa en Terapia Intensiva de Neonatología ya que nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa, por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.

La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.

Encontraron a una recién nacida en un tacho de basura en San Martín.

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5.00 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

El personal médico nombró a la beba como “Verónica”, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector. NA