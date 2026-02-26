Nota Leída 52

26/02/2026

Envían telegramas de despido y frenan la obra energética Tinogasta–Fiambalá

| Provinciales |

La empresa que tenía a su cargo la construcción de la nueva línea de energía de 132 KV entre Tinogasta y Fiambalá habría enviado telegramas de despido a sus trabajadores y paralizado los trabajos, de acuerdo con información difundida por FM Tabaruco.

La firma Montelectro ejecutaba la obra financiada por la empresa minera Zijin-Liex. Según lo consignado por ese medio, el personal recibió notificaciones de baja y las tareas permanecen interrumpidas desde hace aproximadamente un mes.

De acuerdo con fuentes citadas por FM Tabaruco, “no se logra un acuerdo económico y nos vimos obligados a parar la obra”. Asimismo, ex operarios señalaron que la empresa mantendría deudas vinculadas a liquidaciones finales, aunque no se precisaron montos ni cantidad de trabajadores afectados.

Impacto en la obra energética

La paralización afecta una infraestructura considerada estratégica para el distrito Fiambalá, en tanto la línea de 132 kV está destinada a fortalecer el abastecimiento eléctrico en la región.

Antecedente judicial

El proyecto había quedado envuelto en controversia luego de que el productor Pedro Saleme denunciara que la traza de la línea ingresó en terrenos de su propiedad sin autorización. Esa presentación derivó en una denuncia radicada en la Fiscalía de Tinogasta. /El Ancasti

TEMAS: