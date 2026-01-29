Nota Leída 78

29/01/2026

Es oficial el bono para jubilados de febrero: a cuánto asciende

| Info General |

A través del Decreto 65/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó el pago del Bono Extraordinario Previsional para el mes de febrero. Sin embargo, la medida ratifica que el monto continuará congelado en 70 mil pesos, el mismo valor que perciben los beneficiarios desde hace 23 meses. Esta decisión administrativa, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra Sandra Pettovello, consolida una estrategia de licuación de ingresos en la que, si bien los haberes se ajustan por inflación, el componente adicional pierde peso real de manera sostenida.

Un piso de ingresos que roza la línea de pobreza

Con el reciente aumento del 2,85% correspondiente a la inflación de diciembre, el haber mínimo previsional ascenderá en febrero a $359.254,35. Al sumar el bono de 70 mil pesos —que percibirán los jubilados de la mínima, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas—, ningún jubilado cobrará menos de $429.394,35.

Pese a este auxilio, la situación social de la tercera edad es crítica:

Frente al INDEC: El ingreso total apenas supera por $5.862,35 la Canasta Básica Total (CBT) de diciembre, que se ubicó en $423.532.

El ingreso total apenas supera por $5.862,35 la Canasta Básica Total (CBT) de diciembre, que se ubicó en $423.532. Frente a la Canasta del Jubilado: Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta específica para este sector superaba los $1,5 millones en octubre pasado. Bajo esta métrica, el haber mínimo de febrero apenas cubrirá el 28,36% de las necesidades básicas de un adulto mayor.

El ajuste sobre los sectores postergados

La decisión de mantener el bono estático ocurre en un contexto de fuerte contraste fiscal. Mientras el oficialismo sostiene que «no hay plata» para actualizar el refuerzo previsional, se mantienen las críticas por la reducción de impuestos a los sectores de mayores ingresos y la desgravación en la compra de bienes suntuarios. Para quienes superen la mínima, el bono se liquidará de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $429.394,35, una cifra que, en términos reales, queda cada vez más rezagada frente al costo de vida y los medicamentos.