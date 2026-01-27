Nota Leída 113

27/01/2026

Escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto

El Gobierno del presidente Javier Milei decidió eliminar dos materias por decreto que eran obligatorias en las escuelas a nivel nacional. De esta manera los colegios podrán descartar este tipo de enseñanzas en talleres o cursos, los cuales estaban sujetos a las Leyes 27.234 y 27.214.

El decreto 436/2025 modifica el esquema educativo nacional, donde se eliminan dos materias que eran obligatorias en las escuelas de todo el país. La decisión ahora va a recaer en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno eliminó dos materias de las escuelas

Lo que sucedió es que el Gobierno derogó dos artículos de dos leyes que están vigentes. Uno de ellos es el artículo 3º de la Ley 27.234 la cual establecía una jornada anual llamada «Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género». Por otro lado, también elimina los artículos 5º y 6º de la Ley 27.214 que obligaba a la enseñanza de ciertos contenidos específicos en educación vial.

La eliminación del primero de ellos, vinculado a la violencia de género y todo lo que tiene que ver con una agenda feminista, sigue la línea de pensamiento del Gobierno donde sostienen que «el Ejecutivo no debe organizar ni imponer este tipo de talleres». Por eso la responsabilidad recae en cada jurisdicción o provincia.

Sin ir más lejos, el Gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de la Mujer en 2024 bajo los siguientes dichos: «Fue creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica».

A su vez remarcaron que el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar y que, además, existía una «superposición de funciones con el Consejo Federal de Seguridad Vial». Así las cosas, dos contenidos de suma relevancia para la formación de los niños y adolescentes quedó en desuso.