25/02/2026

Estado de las rutas nacionales en Catamarca

El estado de las rutas nacionales que atraviesan Catamarca se presenta mayormente transitable, aunque con advertencias puntuales por obras, presencia de personal vial y condiciones climáticas adversas en zonas de montaña, según informó Vialidad Nacional este miércoles 25 de febrero a las 08:29.

La Ruta Nacional N° 38 se encuentra habilitada en todo su recorrido entre el límite con La Rioja y el límite con Tucumán.

En tanto, la Ruta Nacional N° 40 está transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán, mientras que la Ruta Nacional N° 60 presenta circulación normal entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, aunque con precauciones especiales en sectores específicos.

Sectores con advertencias en Ruta 60

En la Quebrada de La Cébila, a la altura del kilómetro 1.134, se debe utilizar un desvío debido a obras sobre la calzada. Las autoridades solicitan reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva.

Asimismo, en Quebrada Las Angosturas se recomienda circular con extrema precaución por la presencia de operarios y maquinaria vial trabajando en la zona de camino.

Paso San Francisco cerrado

El Paso Internacional San Francisco permanecerá cerrado durante la jornada debido a condiciones climáticas adversas en territorio chileno, que afectan la transitabilidad de la Ruta CH-31. Se aconseja no intentar viajar hacia ese cruce fronterizo hasta nuevo aviso oficial.

Otras rutas habilitadas

Ruta Nacional N° 64: transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán).

Ruta Nacional N° 157: habilitada desde Las Salinas hasta Frías, en Santiago del Estero.

Ruta Nacional N° 79: transitable entre Casa de Piedra y Chamical, en La Rioja.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades recordaron que, en caso de lluvia o presencia de agua sobre la calzada, se debe reducir la velocidad habitual al menos un 40% para evitar el hidroplaneo.

También se advirtió sobre la posible presencia de animales sueltos en distintos tramos, por lo que se recomienda extremar la atención al conducir.

Entre las medidas obligatorias se destacan:

Uso de cinturón de seguridad

Casco protector para motociclistas

Luces bajas encendidas tanto de día como de noche

No utilizar el teléfono celular mientras se conduce

Respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas

