Nota Leída 360

26/12/2025

Estado de las Rutas Nacionales en Catamarca

| Provinciales |

Ruta Nacional Nº 38. Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40: Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán. Entre Pie de Médano y San José transitar con precaución por presencia de personal y equipos de la DNV llevando a cabo limpieza de badenes. Respetar las señales preventivas de obra.

Ruta Nacional Nº 60: Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila, en el kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

El Paso de San Francisco estará hoy HABILITADO entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30.

Ruta Nacional 64: Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº 157: Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79: Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

Importante: En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo.

Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores. Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas.

No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce. Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día. Esta información se encuentra disponible en la web de Vialidad Nacional https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas.

También pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 hs. a través del Nro. 0800-222-6272 / 0800-333-0073 o vía correo electrónico: atencionalusuario@vialidad.gob.ar