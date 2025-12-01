Nota Leída 192

01/12/2025

Estado de rutas nacionales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.

Ruta Nacional Nº38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

Por crecida de ríos y material de arrastre en calzada, precaución en el cruce de badenes entre Pie de Médano y San José.

Ruta Nacional Nº60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a la altura del kilómetro 1.134, por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

El Paso de San Francisco estará hoy HABILITADO entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30

Ruta Nacional N°64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

Importante

En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo. Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores. Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas. No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce. Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.