29/01/2026

Estado de rutas nacionales en Catamarca

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la *Quebrada de La Cébila*, en el *kilómetro 1.134*, utilizar desvío por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas ??

El *Paso de San Francisco* esta *HABILITADO* entre las *09:00* y *19:00 horas*. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las *17:30*

Ruta Nacional 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

*Importante*: En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo. Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores. Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas. No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce. Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.