Nota Leída 101

30/01/2026

Estado de rutas nacionales en Catamarca

| Provinciales |

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el limite con Tucuman.

Entre Las Abritas y Santa María transitar con precaución en badenes, por acumulación de barro y piedras.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila, en el kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

El Paso San Francisco esta habilitado entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30.

Ruta Nacional 64

Transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

Importante:

📍En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo.

📍 Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores.

📍Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas.

📍No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce.

📍 Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.