Estado de rutas nacionales en Catamarca
Ruta Nacional Nº 38
Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.
Ruta Nacional Nº 40
Transitable entre Cerro Negro y el limite con Tucuman.
Entre Las Abritas y Santa María transitar con precaución en badenes, por acumulación de barro y piedras.
Ruta Nacional Nº 60
Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.
En la Quebrada de La Cébila, en el kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en calzada.
Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.
El Paso San Francisco esta habilitado entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30.
Ruta Nacional 64
Transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán)
Ruta Nacional Nº 157
Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).
Ruta Nacional Nº 79
Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.
Importante:
📍En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo.
📍 Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores.
📍Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas.
📍No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce.
📍 Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.