Estado de rutas nacionales en Catamarca
Ruta Nacional Nº 38
Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.
Ruta Nacional Nº 40
Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.
Ruta Nacional Nº 60
Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.
En la Quebrada de La Cébila, en el kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en calzada.
Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas
El Paso de San Francisco esta HABILITADO entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30
Ruta Nacional 64
Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)
Ruta Nacional Nº 157
Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).
Ruta Nacional Nº 79
Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.