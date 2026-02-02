Nota Leída 294

02/02/2026

Estado de rutas nacionales en Catamarca

| Provinciales |

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila, en el kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas

El Paso de San Francisco esta HABILITADO entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30

Ruta Nacional 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.