20/02/2026

Estado de rutas nacionales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el limite con Tucumán.

Transitar con suma precaución por Quebrada de Belén por desprendimientos menores en calzada. Personal y equipos de la DNV trabajan en el lugar para despejar la calzada.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila, en el kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.

A la altura de Quebrada Las Angosturas transito interrumpido por derrumbe en calzada. Personal y equipos de la DNV trabajan en el lugar para despejar la calzada.

El Paso de San Francisco esta CERRADO

Ruta Nacional N° 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

