Estado de Rutas nacionales en Catamarca
Ruta Nacional Nº 38
Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.
En Cuesta del Totoral transitar con precaución por visibilidad reducida por niebla y llovizna.
Ruta Nacional Nº 40
Transitable entre Cerro Negro y el limite con Tucumán.
Ruta Nacional Nº 60
Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.
En la Quebrada de La Cébila transitar con precaución por lluvia. En el kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en calzada.
Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.
El Paso de San Francisco estará hoy HABILITADO entre 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30hs.
Ruta Nacional 64
Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)
Ruta Nacional Nº 157
Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).
Ruta Nacional Nº 79
Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.