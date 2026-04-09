Nota Leída 111

| Provinciales | 09/04/2026 |

Estado de rutas nacionales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.

Ruta Nacional Nº 38

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

Ruta Nacional Nº 40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

Ruta Nacional Nº 60

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En Quebrada de La Cébila, a la altura del kilómetro 1.134, utilizar desvío por obra en construcción.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas de obra.

El Paso de San Francisco estará hoy HABILITADO entre 09:00 y 19:00 horas (Argentina) y de 08:00 a 18:00 (Chile). Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las 17:30. 16:30 horas para Chile.

Ruta Nacional N° 64

Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán).

Ruta Nacional Nº 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional Nº 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

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