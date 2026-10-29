Nota Leída 113

| Provinciales | 29/10/2026 |

Vialidad Nacional y Provincial informan el estado de transitabilidad en Catamarca ante el frente de lluvias

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el organismo de Vialidad Provincial emitieron el reporte de transitabilidad para este jueves 29 de octubre de 2026. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución y disminuir la velocidad de marcha debido a la calzada resbaladiza y la visibilidad reducida que provocan las persistentes lluvias, lloviznas y bancos de neblina en el oeste provincial, afectando de forma directa las trazas del departamento Belén y zonas aledañas.

A continuación, se detalla el panorama técnico de los caminos:

Rutas Nacionales (Reporte Oficial del 11.º Distrito)

• Ruta Nacional N° 40: Transitable con precaución. Habilitada en toda su extensión desde Cerro Negro hasta el límite con la provincia de Tucumán. Se exige reducir considerablemente la velocidad en el tramo Londres – Belén – Santa María debido al asfalto mojado por las lluvias y lloviznas intermitentes. Especial atención al cruce de badenes por posible acumulación de agua o material de arrastre menor.

• Ruta Nacional N° 60: Transitable con precaución. El corredor se encuentra liberado desde el límite con Córdoba hasta el puesto de control de Las Grutas. Tránsito con cuidado en la Cuesta de la Cébila y en el tramo urbano de Fiambalá por visibilidad reducida. El Paso Internacional San Francisco permanece CERRADO debido a la intensa acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica en la Ruta CH 31 del lado chileno.

• Ruta Nacional N° 38: Transitable con precaución. Habilitada hacia los límites con La Rioja y Tucumán. Se mantienen activos los frentes de obra y bacheo programado en el tramo de la Cuesta del Totoral, específicamente en las cercanías a la localidad de La Viña (Km 648), requiriendo disminuir la velocidad, encender luces bajas y acatar la cartelería preventiva de los banderilleros ante el asfalto resbaladizo.

• Ruta Nacional N° 64: Transitable con precaución. Totalmente transitable entre Lavalle y Huacra. Continúa el despliegue de maquinaria pesada para las tareas de reconstrucción y perfilado de banquinas a la altura del kilómetro 159, en la localidad de Los Altos, operándose por momentos con reducción de calzada.

• Ruta Nacional N° 157: Transitable. Circulación normalizada y sin novedades de relieve desde el sector de Las Salinas hasta la ciudad de Frías (Santiago del Estero).

• Ruta Nacional N° 79: Transitable. Habilitada con normalidad en el tramo que conecta el límite con la vecina provincia de La Rioja hasta Casa de Piedra (empalme directo con la RN 60).

Rutas Provinciales (Obras e Infraestructura)

• Ruta Provincial N° 1 (Tramo Loma Larga – Las Chacritas): Transitable con precaución. Las cuadrillas viales continúan ejecutando tareas de pavimentación asfáltica y colocación de base granular. Se solicita circular a baja velocidad por la presencia constante de operarios y camiones volcadores sobre la calzada húmeda.

• Ruta Provincial N° 4 (Camino a El Rodeo): Circulación reducida. Continúan las obras de reasfaltado en el sector comprendido entre La Calera y Las Talas, por lo que el tránsito se opera de forma obligatoria por media calzada bajo la coordinación de banderilleros.

• Ruta Provincial N° 244 (Norte de Belén): Transitable con extrema precaución. La calzada de tierra que conduce a Villa Vil y parajes altos se encuentra pesada y con sectores de barro debido a las precipitaciones de las últimas horas. Se aconseja circular únicamente en vehículos acondicionados para alta montaña y evitar transitar durante el horario nocturno.

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