Reporte de transitabilidad: Vialidad Nacional y Provincial informan el estado de las rutas en Catamarca
Los corredores troncales de la provincia se encuentran mayormente habilitados, aunque se solicita circular con extrema precaución debido al paulatino incremento de la nubosidad y ráfagas de viento del sudeste de hasta 30 km/h en las zonas altas, lo que podría generar material de arrastre en los badenes hacia la noche.
A continuación, se detalla el panorama técnico de las calzadas:
Rutas Nacionales (Reporte Oficial del 11.º Distrito)
• Ruta Nacional N° 40: Transitable. Completamente habilitada desde Cerro Negro hasta el límite con la provincia de Tucumán, atravesando de forma directa el departamento Belén. Personal de la sobrestantía Santa María realiza tareas preventivas de perfilado en el tramo La Abrita (Km 4.222), por lo que se pide disminuir la velocidad al aproximarse a las cuadrillas viales.
• Ruta Nacional N° 60: Transitable con precaución. El corredor que une el límite con Córdoba hasta el puesto de control de Las Grutas se encuentra liberado para todo tipo de vehículos. Se solicita circular con cuidado en la salida de Fiambalá hacia la zona cordillerana por remanentes de viento. El Paso Internacional San Francisco permanece CERRADO debido a la acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica en la Ruta CH 31 del lado chileno.
• Ruta Nacional N° 38: Transitable con precaución. Habilitada en toda su extensión hacia los límites con La Rioja y Tucumán. Se ejecutan tareas de bacheo y recomposición de banquinas en el tramo comprendido entre la rotonda de Circunvalación y El Pantanillo (Km 573), operándose por momentos con reducción de calzada. Asimismo, persisten carteles preventivos por obras cerca del acceso a La Viña (Km 648 – 649), en la Cuesta del Totoral.
• Ruta Nacional N° 64: Transitable con precaución. Totalmente habilitada entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán). Maquinaria pesada del organismo continúa trabajando en la reconstrucción y perfilado de banquinas a la altura del kilómetro 159, en la localidad de Los Altos, por lo que se exige respetar la señalización de obra.
• Ruta Nacional N° 157: Transitable. Tránsito normalizado y sin novedades de relieve desde el sector de Las Salinas hasta la ciudad de Frías (Santiago del Estero).
• Ruta Nacional N° 79: Transitable. Habilitada con normalidad en el tramo que conecta el límite con la vecina provincia de La Rioja hasta Casa de Piedra (empalme directo con la RN 60).
Rutas Provinciales (Obras y Mantenimiento)
• Ruta Provincial N° 1 (Tramo Loma Larga – Las Chacritas): Transitable con precaución. Continúan las tareas de pavimentación y colocación de base granular. Cuadrillas viales operan en el despeje de material suelto tras derrumbes menores registrados a la altura de Las Chacritas, por lo que se solicita disminuir la velocidad.
• Ruta Provincial N° 4 (Camino a El Rodeo): Circulación reducida. Persisten las tareas de reasfaltado en el sector comprendido entre La Calera y Las Talas. El tránsito se opera de forma obligatoria por media calzada coordinado por banderilleros.
• Ruta Provincial N° 244 (Norte de Belén): Transitable con precaución. Las máquinas de Vialidad Provincial continúan con las tareas de mantenimiento de la calzada de tierra en el sector de La Redonda (jurisdicción de Villa Vil), aunque se aconseja transitar con cuidado por tratarse de un camino de alta montaña.TEMAS: RUTAS, VIALIDAD
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