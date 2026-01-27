Estado de rutas provinciales
La Dirección Provincial de Vialidad informa el estado actualizado de las rutas provinciales, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en distintos sectores de la provincia:
▪️Ruta Provincial N°124 – Departamento Paclín
• Cortada en el badén de ingreso a San Antonio, debido a la crecida del río San Antonio.
• Cortada en el badén Balcozna – Las Lajas, por crecida del río Balcozna.
▪️Ruta Provincial N°18 – Cuesta de Singuil
Transitar con precaución debido a desprendimientos.
Personal de Vialidad trabaja en la limpieza de calzada.
▪️Ruta Provincial N°9 – Paclín (zona Las Higuerillas)
Intransitable por corte del camino, a raíz de la crecida del río en el sector de Tucumán.
▪️Ruta Provincial N°120 – Tramo Monte Potrero / El Portezuelo
Intransitable por crecida de arroyos.
Una vez que descienda el nivel del agua, se realizarán tareas de limpieza de material de arrastre.
▪️Ruta Provincial N°1 – Tramo Las Chacritas / Singuil
Intransitable debido a la acumulación de barro sobre la calzada.
Se solicita a los usuarios evitar la circulación por los sectores afectados, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal vial.
Transitar con precaución en todas las rutas provinciales que se vieron afectadas por las últimas lluvias.