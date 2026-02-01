Nota Leída 102
Estado de rutas provinciales

Ruta Provincial N°1 – hacia Aconquija
Tramo Singuil – Las Chacritas:
Transitable con precaución.
Lluvia constante en la zona de Las Chacritas.

 

Ruta Provincial N°15 – Rincón de Ipizca
Ruta cortada por crecida del río.
Se registran roturas de calzada en Rincón de Ipizca y en sectores del mismo tramo.

 

Ruta Provincial N°4, camino a El Rodeo
Transitable con precaución.

 

Se solicita a los conductores extremar las medidas de seguridad y circular con precaución.



