01/02/2026 || Provinciales |
Ruta Provincial N°1 – hacia Aconquija
Ruta Provincial N°15 – Rincón de Ipizca
Ruta Provincial N°4, camino a El Rodeo
Estado de rutas provinciales
Ruta Provincial N°1 – hacia Aconquija
Tramo Singuil – Las Chacritas:
Transitable con precaución.
Lluvia constante en la zona de Las Chacritas.
Ruta Provincial N°15 – Rincón de Ipizca
Ruta cortada por crecida del río.
Se registran roturas de calzada en Rincón de Ipizca y en sectores del mismo tramo.
Ruta Provincial N°4, camino a El Rodeo
Transitable con precaución.
Se solicita a los conductores extremar las medidas de seguridad y circular con precaución.