Estado de Rutas Provinciales
La Dirección Provincial de Vialidad informa el estado actual de transitabilidad de rutas, como consecuencia de las crecidas de ríos y las condiciones climáticas registradas en distintos puntos de la provincia:
• Ruta Provincial Nº 34 (Tinogasta):
Transitar con precaución en los sectores de La Herradura, Palo Blanco, Punta del Agua, Mesada de Zárate y Antinaco, debido a crecidas de ríos y arroyos.
Personal y equipos de Vialidad se encuentran trabajando para habilitar el tránsito en los distintos cruces afectados.
• Ruta Nacional Nº 46 (Andalgalá – Belén):
Transitar con mucha precaución por presencia de ríos crecidos.
Equipos viales se encuentran realizando tareas en badenes.
• Ruta Provincial Nº 135 (Tatón – Tinogasta): Tránsito interrumpido en el acceso a la localidad de Tatón por crecida del río La Puerta.
Se aguarda la disminución de la creciente para intervenir en los cruces y restablecer la circulación.
• Cuesta de El Portezuelo:
Transitable con precaución por presencia de pequeños derrumbes.
Se solicita a los conductores respetar las indicaciones y circular con precaución.