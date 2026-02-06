Nota Leída 103

Estado de Rutas Provinciales

| Provinciales |

La Dirección Provincial de Vialidad informa el estado actual de transitabilidad de rutas, como consecuencia de las crecidas de ríos y las condiciones climáticas registradas en distintos puntos de la provincia:

• Ruta Provincial Nº 34 (Tinogasta):

Transitar con precaución en los sectores de La Herradura, Palo Blanco, Punta del Agua, Mesada de Zárate y Antinaco, debido a crecidas de ríos y arroyos.

Personal y equipos de Vialidad se encuentran trabajando para habilitar el tránsito en los distintos cruces afectados.

• Ruta Nacional Nº 46 (Andalgalá – Belén):

Transitar con mucha precaución por presencia de ríos crecidos.

Equipos viales se encuentran realizando tareas en badenes.

• Ruta Provincial Nº 135 (Tatón – Tinogasta): Tránsito interrumpido en el acceso a la localidad de Tatón por crecida del río La Puerta.

Se aguarda la disminución de la creciente para intervenir en los cruces y restablecer la circulación.

• Cuesta de El Portezuelo:

Transitable con precaución por presencia de pequeños derrumbes.

Se solicita a los conductores respetar las indicaciones y circular con precaución.