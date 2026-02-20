Nota Leída 24
Estado de Rutas Provinciales

Río Colorado, Tinogasta.

La Dirección Provincial de Vialidad informó sobre el estado actual de rutas en los departamentos Tinogasta y Aconquija:

 

TINOGASTA

  • Ruta Provincial N°3
  • Se encuentra interrumpido el tránsito en el sector de Río Colorado.
  • Personal y equipos de Vialidad Provincial trabajan en el lugar para restablecer la circulación.

 

 

ACONQUIJA

  • Permanece cortado el paso hacia la provincia de Tucumán debido a la crecida del Río Cochuna, en la localidad de Alpachiri.
  • La interrupción afecta:
  • Ruta Nacional N°65 (lado Tucumán)
  • Ruta Provincial N°48 – Cuesta El Clavillo (lado Aconquija)
  • Se realizan tareas de evaluación y despeje en la zona. De mantenerse condiciones favorables, se estima habilitar el tránsito alrededor del mediodía.

 

El organismo solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal trabajando en el lugar.

