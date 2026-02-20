Nota Leída 24

20/02/2026

Estado de Rutas Provinciales

| Provinciales |

La Dirección Provincial de Vialidad informó sobre el estado actual de rutas en los departamentos Tinogasta y Aconquija:

TINOGASTA

Ruta Provincial N°3

Se encuentra interrumpido el tránsito en el sector de Río Colorado.

Personal y equipos de Vialidad Provincial trabajan en el lugar para restablecer la circulación.

ACONQUIJA

Permanece cortado el paso hacia la provincia de Tucumán debido a la crecida del Río Cochuna, en la localidad de Alpachiri.

La interrupción afecta:

Ruta Nacional N°65 (lado Tucumán)

Ruta Provincial N°48 – Cuesta El Clavillo (lado Aconquija)

Se realizan tareas de evaluación y despeje en la zona. De mantenerse condiciones favorables, se estima habilitar el tránsito alrededor del mediodía.

El organismo solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal trabajando en el lugar.

