20/02/2026 || Provinciales |
Estado de Rutas Provinciales
La Dirección Provincial de Vialidad informó sobre el estado actual de rutas en los departamentos Tinogasta y Aconquija:
TINOGASTA
- Ruta Provincial N°3
- Se encuentra interrumpido el tránsito en el sector de Río Colorado.
- Personal y equipos de Vialidad Provincial trabajan en el lugar para restablecer la circulación.
ACONQUIJA
- Permanece cortado el paso hacia la provincia de Tucumán debido a la crecida del Río Cochuna, en la localidad de Alpachiri.
- La interrupción afecta:
- Ruta Nacional N°65 (lado Tucumán)
- Ruta Provincial N°48 – Cuesta El Clavillo (lado Aconquija)
- Se realizan tareas de evaluación y despeje en la zona. De mantenerse condiciones favorables, se estima habilitar el tránsito alrededor del mediodía.
El organismo solicita a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal trabajando en el lugar.TEMAS: CLIMA, RUTAS