27/01/2026

Estado de rutas provinciales – actualizado

Ruta provincial N° 48 El Clavillo – Aconquija

Personal de Vialidad Provincial permitió el paso de vehículos, mientras continúan las tareas de limpieza.

Transitar con extrema precaución.

Cuesta de El Portezuelo

Transitar con precaución, especialmente en los sectores donde se registraron derrumbes en días pasados.

Ruta Provincial N°11 – El Mojón (El Alto)

Paso cortado en el badén por importante incremento del caudal del río.

Se solicita no circular por el sector durante la jornada de hoy.

Ruta Provincial Nº46, transitable con precaución, equipos y personal vial trabajando en el sector.