Estados de rutas nacionales en Catamarca
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas nacionales bajo la jurisdicción del 11º Distrito de Catamarca.
Ruta Nacional Nº38
Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.
Ruta Nacional Nº40
Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.
Ruta Nacional Nº60
Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.
En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a la altura del kilómetro 1.134, por obra en calzada.
Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas.
El Paso de San Francisco estará hoy CERRADO. Próxima habilitación, mañana martes 02/09/2025
Ruta Nacional N°64
Transitable entre Lavalle (Límite con Santiago del Estero) y Huacra (Límite con Tucumán)
Ruta Nacional Nº157
Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).
Ruta Nacional Nº79
Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.